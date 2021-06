L'enfant qui a survécu à l'accident de téléphérique en Italie sort de l'hôpital

L'unique survivant de l'accident de téléphérique survenu le mois dernier en Italie est sorti de l'hôpital de Turin, a annoncé le personnel de l'établissement jeudi.Le garçon de cinq ans était dans un état grave depuis la chute de la cabine dans le vide à Stresa qui avait tué 14 autres passagers, parmi lesquels ses parents, son petit frère de deux ans et ses arrière-grands-parents. Son état s'est depuis considérablement amélioré et son rétablissement total devrait prendre deux mois. Il continuera également à recevoir un soutien psychologique, selon le personnel de l'hôpital. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes de l'accident. La corde de traction de la cabine a, pour une raison encore inconnue, cassé et les freins d'urgence, qui auraient dû empêcher la chute, étaient inactifs. Trois responsables de la société gérant le téléphérique ont été arrêtés pour avoir délibérément désactivé ce système d'urgence. L'un est maintenant assigné à résidence, tandis que les deux autres ont été libérés. (Belga)