Mondiaux de para-cyclisme - Maxime Hordies médaille de bronze du contre-la-montre

Maxime Hordies a décroché la médaille de bronze du contre-la-montre (H1) des championnats du mone de para-cyclisme, vendredi sur le circuit d'Estoril à Cascais (Portugal). Le handbiker belge a signé un temps de 40:01.79 sur ce tracé de 16,8 km. La victoire est revenue à l'Italien Fabrizio Cornegliani, qui a conservé son titre, tandis que le Sud-Africain Nicolas Du Preez monte sur la 2e marche du podium."Une 3e place au Championnat du Monde, c'est toujours une belle prestation même si je m'attendais à mieux", déclare Maxime Hordies, qui a offert à la Belgique sa première médaille dans ces Mondiaux. "Je suis un peu déçu mais je préfère faire médaille de bronze ici et gagner aux Jeux Paralympiques si je suis sélectionné. La course a été dure. Il faut encore que j'analyse mes erreurs mais je peux déjà dire que j'ai un peu souffert à cause du vent. Je suis quand même très content de cette médaille et ça me booste pour faire mieux dimanche et garder mon titre sur la course en ligne." Vendredi matin, les tricyclistes Tim Celen (Parantee-Psylos) et Raphaël Blaise (Ligue Handisport Francophone) avaient terminé respectivement 4e et 9e du contre-la-montre dans la catégorie MT2. En handbike, Jonas Van de Steene s'est classé 6e (MH4) et Jean-François Deberg (MH3). Pour leur première participation à une Championnat du Monde, Laurence Vandevyver (WH3) et Louis Toussaint (MH3) se sont classés respectivement 6e et 25e .Le vétéran de l'équipe, Christophe Hindricq (MH2) a pris la 7e place. (Belga)