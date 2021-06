Une "New Brabançonne" revisitée par la Stib pour soutenir les Diables Rouges à l'Euro

Dès samedi, les voyageurs de la Stib pourront entendre une version revisitée de la Brabançonne sur l'ensemble du territoire souterrain bruxellois. Cette initiative est mise en place dans le cadre de l'Euro de football, où les Diables Rouges entreront en lice samedi soir contre la Russie.

Cette nouvelle version de l'hymne national belge, baptisée "New Brabançonne", a été composée par Chibi Ichigo et Eddy Ape, deux artistes bruxellois de la scène hip-hop. Elle sera diffusée tous les jours à partir de samedi deux fois par heure. "Le titre sera davantage diffusé les jours de match de la Belgique", a expliqué Françoise Ledune, porte-parole de la Stib. "C'est une manière de soutenir l'équipe nationale et de s'associer à l'enthousiasme de tous les supporters qui empruntent notre réseau". Qui dit chanson, signifie forcément clip vidéo. Celui-ci a été tourné avec les deux artistes et mixe les versions française et néerlandaise. Le public pourra le voir sur les réseaux sociaux ainsi que sur les valves installées dans les stations de Bruxelles. Pour les supporters ne pouvant suivre la compétition en direct, la Stib a décidé de diffuser sur les afficheurs de temps d'attente le score des matchs des Diables Rouges. Enfin, deux bus ont été également décorés aux couleurs des Diables Rouges. Ils circuleront sur l'ensemble du réseau durant l'entièreté du championnat. Les Diables Rouges entameront la compétition samedi soir contre la Russie. Les deux autres rencontres de leur phase de poule sont planifiées le 17 juin contre le Danemark et 21 juin contre la Finlande. (Belga)