Euro 2020 - Romelu Lukaku élu Homme du match Belgique - Russie

C'est sans surprise que l'UEFA a nommé Romelu Lukaku homme homme du match entre la Belgique et la Russie, remporté par la Belgique 3-0 samedi soir à Saint-Pétersbourg.

L'attaquant belge, auteur de ses 61e et 62e buts internationaux, a ouvert et scellé le score de ce duel du groupe B. Dans une forme resplendissante, Lukaku a été impliqué dans 26 goals sur ses 19 derniers matches avec les Diables, compilant 22 buts et 4 assists. La Belgique est première du groupe B, à égalité avec la Finlande qui s'est imposée 1-0 devant le Danemark. Russes et Danois ferment la marche. (Belga)