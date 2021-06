Goffin reprend du service à Halle avec Medvedev, Tsitsipas, Zverev et Federer

David Goffin (ATP 13) reprend du service cette semaine à la faveur du tournoi ATP 500 sur gazon de Halle, en Allemagne, doté 1.318.605 euros, après son élimination au premier tour à Roland-Garros. Le Liégeois, 30 ans, espère que l'herbe y sera littéralement plus verte alors qu'il a quitté Paris dans le trente-sixième dessous après sa défaite en trois sets - 6-0, 7-5, 7-6 (7/3) contre le jeune Italien, Lorenzo Musetti (ATP 76).

David Goffin garde d'excellents souvenirs de sa dernière participation au tournoi de Halle, en 2019. Le numéro 1 belge y avait en effet atteint la finale contre son idole Roger Federer après avoir notamment battu Alexander Zverev en quart de finale et Matteo Berrettini en demi-finale. Il s'y était incliné 7-6 (7/2), 6-1. Le Liégeois, guère à la fête ces dernières semaines, sait en tout cas qu'il devra sortir le grand jeu s'il souhaite briller à nouveau en Westphalie. C'est que le plateau sera particulièrement relevé cette année avec la présence de cinq joueurs du Top 10, les Russes Daniil Medvedev (ATP 2) et Andrey Rublev (ATP 7), Alexander Zverev (ATP 6), Roger Federer (ATP 8) et le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5) en finale à Roland-Garros, qui a accepté une wild card en dernière minute. Versé dans la moitié de tableau de Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev, David Goffin affrontera au premier tour le Français Corentin Moutet (ATP 73), 22 ans, Il s'agira du troisième duel entre les deux joueurs, le Belge ayant remporté le deux premiers à Roland-Garros en 2018 et l'US Open en 2019. À noter aussi le premier tour explosif entre Daniil Medvedev et l'Allemand Jan-Lennart Struff (ATP 42) et un quart de finale potentiel entre le Russe et Roger Federer. (Belga)