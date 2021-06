Gouden Spike Leyde - Nafi Thiam monte en puissance et réussit deux performances à la longueur et sur 100m haies

Nafi Thiam a réussi sa troisième sortie de la saison estivale samedi au meeting Gouden Spike de Leyde. Elle a remporté le concours de saut en longueur aux Pays-Bas avec une meilleure marque mesurée à 6m62. La championne olympique de l'heptathlon à Rio a également remporté le 100 m haies en 13.57 secondes, son meilleur temps de la saison.

Son record national du saut en longueur est fixé à 6m86, depuis le meeting de la Diamond League de Birmingham le 18 août 2019. Sa meilleure performance de la saison à ce jour était de 6m42 (le 24 mai à Tilburg). Une performance qu'elle a largement dépassée samedi. Sur 100 m haies, la meilleure performance de la saison de Thiam était de 13.68 également lors de la réunion de Tilburg. Elle est demeurée assez loin de son record personnel, qui se situe à 13.34, performance réalisée le 27 mai 2017à Götzis. La prochaine course de Thiam sera le 200m à Nivelles, le samedi 19 juin. Elle participera encore aux championnats de Belgique à Bruxelles les 26 et 27 juin mais n'a pas encore décidé dans quelles épreuves elle va s'aligner. Sa dernière course avant les JO Tokyo sera le meeting international d'athlétisme de Liège le 30 juin. (Belga)