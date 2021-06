NewB revoit sa politique d'investissement et ses statuts

Réunis en assemblée générale ce samedi, les coopérateurs de la banque NewB ont approuvé la nomination de Katrien Beuckelaers au poste de directrice commerciale, membre du comité de direction. Elle assurera la supervision des activités commerciales de la banque et de ses assurances.À la suite du vote positif de l'assemblée générale, NewB se dotera par ailleurs d'une nouvelle politique d'investissement socialement responsable. La banque coopérative pourra ainsi investir dans des obligations d'entreprises (corporate bonds). En plus de son assemblée générale annuelle, NewB avait également convoqué ce samedi une assemblée générale extraordinaire afin de modifier ses statuts. Tous les changements ont été acceptés, ce qui permettra notamment à la coopérative de proposer davantage de flexibilité dans la revente de ses parts et dans sa procédure de vote. À l'heure actuelle, NewB - dans la tourmente depuis plusieurs semaines - compte 25.067 comptes ouverts alors qu'elle ne propose pas encore de carte de paiement. Celle-ci sera disponible dans le courant de l'été 2021, a assuré la banque. "Dire que lancer une banque en pleine pandémie est de tout repos serait mentir mais, étape par étape, NewB poursuit de belle manière son développement", a de son côté assuré le président de son conseil d'administration, Bernard Bayot. (Belga)