Roland Garros: Barbora Krejcikova remporte Roland Garros

La Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 33), 25 ans, a battu la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 32), 29 ans, en finale dames de Roland Garros en trois sets samedi 6-1, 2-6, 6-4. Elle s'adjuge ainsi un premier titre en Grand Chelem.

Barbora Krejcikova a dominé le premier set de la tête et des épaules, le gagnant 6 jeux à 1. Breakant par deux fois son adversaire (à 3-1 puis 5-1), défendant mieux qu'Anastasia Pavlyuchenkova, laquelle était mal entrée dans son match, la Tchèque de 25 ans semblait particulièrement bien partie dans cette finale. Scénario inversé pourtant à l'entame de la deuxième manche, la Russe remportant pour la première fois de la rencontre son jeu de service et enchaînant en prenant celui de la Tchèque. Menant 3-0 puis 5-1, Anastasia Pavlyuchenkova, a sollicité les soins de la kiné alors que le score était de 5-2 en sa faveur, pour une douleur à l'arrière de la cuisse gauche. Interruption qui n'a pas cassé son rythme puisqu'elle remportait le deuxième set dans la foulée, 6-2. Le rythme de cette finale décevante, déjà peu élevé, était à nouveau brisé par une pause sanitaire obtenu par Krejcikova au moment de commencer le set décisif. Le match se déroulait de façon équilibrée cette fois jusqu'à 3 jeux partout. Barbora Krejcikova prit à ce moment le service d'Anastasia Pavlyuchenkova pour mener 4-3, puis 5-3 et conclure le set et le match sur sa mise en jeu suivante (6-4). (Belga)