Scandinavian Mixed de golf - Manon de Roey ne passe pas le cut

Avec un deuxième tour bouclé en 72 coups, Manon de Roey a glissé de la 79e à la 89e place du Scandinavian Mixed de golf, un tournoi des circuits de l'European Tour et ELPGA Tour doté de 1 million d'euros, dont elle n'a pu franchir le cut, vendredi à Göteborg en Suède.

L'Anversoise, 29 ans, avait réussi un premier parcours en 71 coups. Il lui a fallu un coup de plus pour arriver à ses fins lors du second, avec deux birdies et deux bogeys pour rester dans le par. Son total de 143, un sous le par, ne lui permet cependant pas de poursuivre. La Suédoise Caroline Hedwall est en tête devant le Néerlandais Joost Luiten. - Classement après le 2e tour (par 72): 1. Caroline Hedwall (Suè) 131=67-64 -13 2. Joost Luiten (P-B) 132=67-65 3. Darren Fichardt (AfS) 133=66-67 . Steven Brown (Ang) 133=65-68 5. Pia Babnik (Sln) 134=68-66 . Stephanie Kyriacou (Aus) 134=68-66 . Kalle Samooja (Fin) 134=65-69 . Pep Angles (Esp) 134=65-69 . 9. Jacques Kruyswijk (AfS) 135=69-66 . Olivia Cowan (All) 135=68-67 . Alice Hewson (Ang) 135=68-67 . Sarina Schmidt (All) 135=67-68 . David Drysdale (Eco) 135=67-68 . Ashley Chesters (Ang) 135=65-70 ... 89. Manon De Roey (BEL) 143=71-72. (Belga)