Challenger d'Almaty - Zizou Bergs remporte son 3e tournoi de l'année

Zizou Bergs a remporté le tournoi de tennis Challenger d'Almaty, une épreuve jouée sur terre battue dotée de 52.080 dollars, dimanche au Kazakhstan.Zizou Bergs, 21 ans, 259e à l'ATP, a battu le Kazakhstanais Timofey Skatov, 399e mondial, 20 ans, après avoir perdu le premier set: 4-6, 6-3, 6-2 en deux heures de match. Zizou Bergs décroche ainsi son troisième titre Challenger. C'est issu des qualifications qu'il a remporté ses deux premiers, cette année au mois de mars, à Lille et à Saint-Petersbourg, tous les deux sur surface dure. Vendredi, dans un duel 100% belge, Zizou Bergs avait surpris Kimmer Coppejans, 27 ans, 174e mondial, en quarts de finale, en trois sets 6-3, 2-6, 6-4 et plus de deux heures de jeu (2h06). Associés en double, le duo avait été éliminé la veille en quart de finale. (Belga)