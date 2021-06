Copa América - Bolivie: trois joueurs et un membre du staff technique positifs au Covid

Trois joueurs et un membre de l'encadrement technique de l'équipe de Bolivie ont été testés positif au Covid-19 à la veille du démarrage de la Copa América, a annoncé samedi la Fédération bolivienne de football (FBF)."Après avoir fait les tests PCR sur la délégation bolivienne qui se trouve au Brésil (...) trois cas positifs parmi les joueurs et un dans l'encadrement technique ont été détectés", a dit la FBF dans un communiqué envoyé à l'AFP. La fédération, qui n'a pas divulgué l'identité des personnes concernées, a précisé qu'elles se trouvaient "en bonne santé et isolées du groupe", et que "toutes les procédures établies par le protocole sanitaires" avaient été immédiatement mises en place. La sélection bolivienne, entraînée par le Vénézuélien César Farias, se trouve à Goiania depuis mercredi, où elle est arrivée après son match au Chili (1-1) dans le cadre des qualifications au Mondial-2022. La Bolivie entre en lice dans cette ville face au Paraguay lundi. Peu avant, la fédération du Venezuela avait annoncé que onze membres de sa délégation, dont huit joueurs, avaient été testés positifs. Les identités n'ont pas été révélées, mais le capitaine de la Vinotinto, Tomas Rincon, a annoncé son test positif et son forfait pour le tournoi, lui qui était resté vendredi à Caracas à l'isolement. Pour pallier ces absences, le sélectionneur José Peseiro a appelé 15 nouveaux joueurs pour disputer la compétition. (Belga)