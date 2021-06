Euro 2020 - Classement des buteurs et des cartons

Les classements des buteurs et des cartes de l'Euro 2020 de football après les matches de samedi:.Buteurs 2 buts: Romelu Lukaku (BELGIQUE) 1 but: Ciro Immobile (Italie), Lorenzo Insigne (Italie), Breel Embolo (Suisse), Thomas Meunier (BELGIQUE) Kiefer Moore (pays de Galles), Joel Pohjanpalo (Finlande) But contre son camp: Merih Demiral (Turquie) .Cartes jaunes 1 jaune: Halil Dervisoglu (Turquie), Robin Lod (Islande), Caglar Söyüncü (Turquie), Fabian Schär (Suisse), Kevin Mbabu (Suisse), Kiefer Moore (pays de Galles), Tim Sparv (Islande). (Belga)