Euro 2020 - Gareth Southgate heureux des débuts de l'Angleterre mais reste prudent

Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre, était plus que satisfait de la prestation de son équipe lors de la victoire 1-0 contre la Croatie pour la 1re journée du groupe D de l'Euro 2020. "Les joueurs se sont montrés à la hauteur de l'événement", a déclaré Southgate au micro de la BBC après la rencontre.

"C'est magnifique d'avoir pu offrir une belle après-midi de football à notre pays et nos supporters", s'est réjoui Southgate. "Les joueurs se sont montrés à la hauteur de l'événement avec une grosse intensité dès le début de rencontre. Le rythme est ensuite un peu retombé et c'est normal à cause de la chaleur. Malgré cela, nous avons contrôlé le match de bout en bout sans concéder d'occasion franche." Un succès contre les Croates qui a également une symbolique pour les 'Three Lions'. En dix participations à l'Euro, l'Angleterre n'avait jamais remporté son match d'ouverture. "C'est important de prendre un bon départ, d'autant plus que nous avons un groupe difficile. L'Ecosse et la Tchéquie sont deux adversaires que nous ne devrons pas sous-estimer. C'est un bon départ, mais nous avons encore besoin de points pour atteindre les 8e de finale, ce qui est notre premier objectif." (Belga)