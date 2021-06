Euro 2020 - Stanislav Cherchesov: "Le score aurait pu être plus serré sans quelques erreurs stupides"

Stanislav Cherchesov, le sélectionneur de la Russie, n'a pas aimé l'état d'esprit de son équipe, battue 3-0 par la Belgique samedi à Saint-Petersburg. "L'ouverture du score a eu un impact sur le contenu du match et l'état d'esprit. Je n'ai pas aimé ça", dit le sélectionneur russie. Il fallait continuer à se battre. On a joué plus compact, mais on n'a pas su se créer beaucoup d'occasions de but. Les Belges ont bien couvert le ballon. Le résultat semble juste. Il aurait pu être plus serré si nous n'avions pas commis quelques erreurs stupides. Cela fait maintenant quatre fois que nous jouons contre eux [récemment] et nous ne les avons pas battus".

(Belga)