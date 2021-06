L'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-Merida) gagne la 5e étape, le Tour pour Tadej Pogacar

A deux semaines du Tour de France, Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) s'est adjugé le Tour de Slovénie cycliste (2.Pro) dimanche à l'issue de la 5e et dernière étape remportée par l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-Merida).

Entre Ljubljana la capitale et Novo Mesto à l'issue de 175,3 km au programme, le peloton a contrôlé une échappée de six coureurs pour effectuer une jonction en deux temps 7 bornes de l'arrivée. Le sprint massif a vu la seconde victoire sur ce Tour de Phil Bauhaus, et la 2e de sa saison, la 15e de sa carrière. L'Australien Alexander Edmonson (BikeExchange) a pris la 2e place du sprint, et son compatriote Heinrich Haussler (Barhain-Victorious) la 3e. Vainqueur de la Grande Boucle l'an dernier, Tadej Pogacar a démontré sa grande forme cette semaine chez lui après trois semaines de stage en altitude à Sestrières. Le coureur slovène, 22 ans, ajoute une 25e victoire déjà à son palmarès, la 8e de sa saison. Il remporte pour la première fois "son" Tour de Slovénie, devant son coéquipier l'Italien Diego Ulissi. Pogacar avait repris la compétition lors de ce Tour de Slovénie après un break accordé après sa victoire à Liège-Bastogne-Liège le 25 avril. Le Tour de France s'élance de Brest le 26 juin. (Belga)