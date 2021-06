Onze morts et des dizaines de blessés dans l'explosion d'une conduite de gaz en Chine

Une conduite de gaz a explosé dimanche dans le centre de la Chine. Onze personnes sont mortes et plusieurs dizaines d'autres ont été blessées, selon le premier bilan communiqué par les autorités locales et les médias d'Etat.D'après l'agence de presse officielle Xinhua, une conduite de gaz a explosé vers 06h30 locales (00h30 heure belge) dans un quartier résidentiel de la ville de Shiyan, dans la province de Hubei. L'explosion a fait 11 morts et 37 blessés, mais le bilan pourrait encore s'alourdir. Des images diffusées sur les médias sociaux montraient des secouristes tentant de dégager les victimes des maisons effondrées. A 11h00 locales, 144 personnes avaient déjà été évacuées. Les causes de l'explosion ne sont pas encore connues. Une enquête sa été ouverte. (Belga)