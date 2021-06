Raheem Sterling élu Homme du Match d'Angleterre-Croatie

Raheem Sterling a été élu Homme du Match de la rencontre Angleterre-Croatie, comptant pour la première journée du groupe D de l'Euro 2020 dimanche à Londres, a annoncé l'UEFA. Le joueur de Manchester City a inscrit le seul but de la rencontre pour les 'Three Lions' en seconde période (57e).

"C'est un sentiment incroyable. Mon rêve était de marquer à Wembley dans un grand tournoi international et c'est devenu réalité. Je devais marquer dans mon jardin et je suis ravi de l'avoir fait", a réagi Sterling au micro de l'UEFA. "Je suis très content de ce but. Nous avons poussé tout au long de la rencontre, nous avons eu la possession. C'est formidable de démarrer par une victoire et nous attendons la suite avec impatience. Nous passons du bon temps tous ensemble". (Belga)