Roland-Garros - Novak Djokovic après son 19e Grand Chelem : "Très fier, très content, très heureux"

Novak Djokovic, interrogé sur le court Philippe Chatrier après son 19e titre du Grand Chelem et après être devenu le premier joueur de l'histoire à avoir au moins deux titres dans chacun des quatre majeurs: "C'est un rêve de jouer la finale pour gagner une des quatre grandes coupes de notre sport. Je ne suis plus jeune, je dois chercher chaque jour une motivation. Mes enfants, ma femme, ma famille, mon team m'aident beaucoup. Je suis très fier, très content, très heureux. J'espère encore revenir encore au moins une ou deux fois ici avec le public."

A propos de Tsitsipas, "je comprends ce qu'il vit. C'est difficile après une finale du grand chelem (perdue, ndlr). Ce sont les matches qui vous apprennent le plus de leçons. Je suis certain qu'il va gagner beaucoup de titres à l'avenir". Stefanos Tsitsipas, visiblement déçu a déclaré :"ça a été une très très grosse bataille. Je me suis battu du mieux que j'ai pu. C'est la première fois que je suis en finale ici. J'ai fait un beau parcours durant la quinzaine, j'en suis content. Il faut féliciter Novak c'est un grand champion, il l'a prouvé ces dernières années. J'ai été inspiré par tout ce qu'il fait et j'espère réaliser un jour ne serait-ce que la moitié de ce qu'il a réalisé." (Belga)