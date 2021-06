Sommet de l'Otan - La Défense participe au vaste effort que représente l'organisation du sommet de l'Otan

La Défense met de nombreux moyens humains et logistiques à la disposition des autorités belges à l'occasion du sommet de l'Otan qui se tient lundi à Bruxelles, en mobilisant près de 450 personnes ainsi que des avions et des hélicoptères, a-t-elle annoncé dimanche.Parmi le personnel affecté à la sécurité du sommet figurent ainsi 98 chauffeurs (effectifs et en réserve) pour le transport des VVIP (les "Very Very Important Persons", les hautes personnalités) en voiture particulière vers et depuis le siège bruxellois de l'Otan, mais aussi des chauffeurs et des véhicules pour le transport du personnel de l'Otan et de la presse, a précisé la Défense sur son site internet. La Défense a aussi mobilisé du personnel d'une unité spécialisée, le Movement Control Group (MCG) aux abords du Quartier Reine Elisabeth (QRE, qui abrite son état-major) et du siège de l'Otan, des officiers de liaison pour accompagner les VVIP, et son Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins explosifs (SEDEE) ainsi que des policiers militaires (MP). La Musique royale des Guides et un détachement d'honneur accueilleront également des dignitaires étrangers à leur arrivée. Quant à la composante médicale, elle fournit deux ambulances SMUR de l'hôpital militaire sur le site de l'Otan. Deux autres ambulances sont également engagées en soutien à l'opération "Joint Umbrella", un dispositif de sécurité qui consiste à assurer avec des avions de combat F-16 et des hélicoptères Agusta A109 une "bulle de protection" au-dessus de Bruxelles lors de certains grands événements, comme une visite d'un président américain. Des bâtiments et des parkings seront enfin mis à disposition au sein du Quartier Reine Elisabeth à Evere, selon la même source. (Belga)