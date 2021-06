Disparition d'Estelle Mouzin: nouvelle tentative pour retrouver le corps

Une nouvelle opération de recherche des restes d'Estelle Mouzin, victime présumée en 2003, à neuf ans, de Michel Fourniret, a été engagée lundi dans les Ardennes, en présence de l'ex-épouse du tueur en série défunt, ont indiqué un avocat de la famille et une source proche du dossier.Cette septième campagne de fouilles en un an a repris dans un bois communal d'Issancourt-et-Rumel, exploré pendant trois jours fin avril par les enquêteurs et la juge d'instruction Sabine Kheris, a indiqué à l'AFP Me Didier Seban. S'exprimant en marge d'un procès à Douai, il a précisé que ces nouvelles fouilles étaient organisées pour "deux à trois jours au minimum". Malgré les indications fournies sur le site par la complice et ex-épouse de "l'ogre des Ardennes", Monique Olivier, les dernières fouilles s'étaient soldées par un échec. Extraite de sa cellule où elle purge une peine de sûreté de 28 ans de prison pour complicité dans quatre des meurtres de son ex-mari, décédé le 10 mai, Monique Olivier, 72 ans, "continue de vouloir coopérer avec la justice" a ajouté l'avocat. Lors d'une précédente campagne de recherches dans cette région des Ardennes, théâtre d'une bonne partie du parcours criminel de Michel Fourniret, elle avait pour la première fois reconnu le 1er avril un rôle dans la séquestration d'Estelle. Elle avait précisé avoir accompagné son ex-mari au bord du bois d'Issancourt-et-Rumel pour le laisser aller enfouir le corps de la fillette, le 11 janvier 2003. Deux jours plus tôt, l'enfant avait été enlevée sur le chemin de l'école à Guermantes (Seine-et-Marne). Le village d'Issancourt-et-Rumel se situe à quelque 4 km de Ville-sur-Lumes, où, toujours selon Monique Olivier, Fourniret a séquestré, violé et tué Estelle, dans une maison appartenant à sa soeur. "Pour nous l'enquête est terminée, le seul point qui reste à élucider est de savoir où est le corps d'Estelle", avait déclaré Me Seban à l'issue des dernières fouilles, fin avril. "Tout a été confirmé, reconfirmé par Monique Olivier. Elle a confirmé que c'était dans cette zone que le corps avait été enterré", avait-il relevé. Condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, Michel Fourniret avait fini par avouer en mars 2020 sa responsabilité dans la disparition d'Estelle Mouzin. Il est décédé à 79 ans à l'Unité hospitalière sécurisée interrégionale de la Pitié-Salpétrière à Paris. (Belga)