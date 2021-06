Euro 2020 - La victoire montre "la mentalité" des Pays-Bas, pense Weghorst

La victoire des Pays-Bas 3-2 contre l'Ukraine "démontre la mentalité" des Néerlandais, pense Wout Weghorst auteur du deuxième but des 'Oranje'.

Alors qu'ils menaient 2-0, les Néerlandais ont subi le retour ukrainien à 2-2 avant de voir Denzel Dumfries inscrire le but de la délivrance. "Gagner dans notre stade à Amsterdam c'est évidemment super", a confié Weghorst. "Nous avons été meilleurs pendant la plus grande partie du match, après avoir mené 2-0 nous avions toujours le contrôle complet, et puis il y a eu cinq minutes où nous n'avons pas été bons du tout, nous avons failli leur offrir le match. Heureusement nous avons réussi à renverser la situation. Ca démontre notre mentalité, nous avons joué jusqu'au bout pour la victoire, et elle est totalement méritée". "Selon moi, nous avons été meilleurs tout au long du match"', pense Frenkie de Jong. "Sur le deuxième but, nous défendons très mal. Ce premier but ne doit pas tomber. On sait que Yarmolenko va tourner à gauche et tirer. Après le but de Dumfries, il y a eu de la joie et du soulagement. Nous devons continuer et nous améliorer." (Belga)