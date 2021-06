Les Red Panthers grimpent à la 8e place mondiale, les Lions 2e

Grâce à leur victoire 3-1 contre l'Angleterre dans leur match pour le bronze, dimanche à l'Euro d'Amsterdam, les Red Panthers, l'équipe nationale dames, ont progressé à la 8e place mondiale au nouveau classement établi lundi par la fédération internationale de hockey(FIH). Leurs homologues masculins des Red Lions, qui avaient perdu leur statut de N.1 mondial après la défaite 1-2 devant l'Angleterre en phase de poules du même Euro, n'ont pas rattrapé leur retard en prenant leur revanche face au même adversaire en petite finale samedi (succès 3-2). Les champions du monde sont restés 2e, derrière l'Australie et devant les Pays-Bas.

Les Panthers n'avaient jamais figuré aussi haut dans le classement mondial depuis sa création. Leur meilleur classement avait été une 9e place en juin 2019, à la suite d'une première édition de la Pro League où elles avaient terminé 5e. Début février 2020, elles étaient grimpées à la même position, le temps d'une journée, après un succès, suivi d'une défaite lors d'une double confrontation de Pro League en Nouvelle-Zélande. Les Pays-Bas, qui ont décroché dimanche leur 11e couronne européenne, prônent plus que jamais en tête du classement, avec près de 600 points d'avance sur l'Argentine. L'Allemagne de Xavier Reckinger, battue 2-0 en finale par les Néerlandaises à Amsterdam, est 3e. Chez les messieurs, les Red Lions avaient été rétrogradés en milieu de semaine dernière à la 2e place après leur unique faux pas en phase de poules de l'Euro (défaite 1-2 devant l'Angleterre). Le nouveau système de calcul mis en place par la FIH depuis 2020, remis à jour quotidiennement, n'a pas permis à la Belgique de récupérer son fameux statut de N.1 mondial malgré le succès 3-2 contre les mêmes Anglais samedi en petite finale pour le bronze. L'Australie, qui depuis trois mois n'a rencontré que la Nouvelle-Zélande (4x) en raison de la pandémie (et la rencontrera encore à 2 reprises dans une semaine), compte 47 points d'avance sur les Belges. Ces derniers ne joueront plus avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Ils possèdent une avance de 94 unités sur les Pays-Bas, victorieux aux shoot-outs samedi de leur Euro face à l'Allemagne, classée 5e derrière l'Inde. Néerlandais et Allemands, dans l'ordre, seront les premiers adversaires des hommes de Shane McLeod dans le tournoi olympique de Tokyo (24 juillet au 5 août). (Belga)