Un sommet pour préparer l'Otan "à un avenir rempli de défis"

Le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des trente pays de l'Otan qui se tient lundi à Bruxelles vise à "préparer notre alliance pour un avenir rempli de défis", a affirmé lors de son ouverture l'hôte de cette réunion, le Premier ministre belge Alexander De Croo.

"C'est pour moi un grand honneur et un plaisir de vous accueillir à Bruxelles, au siège de notre Alliance. Une Alliance que nous avons forgée il y a plus de 70 ans. Une Alliance qui reste cruciale pour notre sécurité et notre liberté, tant pour l'Europe que pour l'Amérique du Nord", a-t-il affirmé en accueillant les dirigeants alliés. "Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour reconfirmer notre engagement envers la solidarité transatlantique. Renouveler cette Alliance comme communauté de valeurs, après une période difficile. Et préparer notre Alliance à un avenir rempli de défis", a ajouté M. De Croo, qui faisait référence aux quatre ans du mandat de l'ex-président américain Donald Trump. "De plus, le fait que nous nous rencontrions en personne porte l'espoir que le pire de la pandémie de Covid-19 est derrière nous", a souligné le Premier ministre. "En tant que Premier ministre belge, je suis particulièrement heureux d'accueillir le nouveau président des États-Unis (...), M. Joe Biden. (....) Sa présence souligne le renouvellement du partenariat transatlantique. M. De Croo a également souligné l'importance de la visite que le président Biden rendra mardi au siège d'une "autre organisation d'une importance cruciale pour notre liberté et prospérité, l'Union européenne", elle aussi établie à Bruxelles. "Ce faisant, vous soulignez les valeurs que nous partageons, tant au sein de l'Otan que de l'UE. Une forte partenariat entre l'Union européenne et les États-Unis est vital pour le succès de notre Alliance", a encore dit le chef du gouvernement fédéral. (Belga)