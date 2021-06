"Ce sera difficile de se qualifier" pour la Turquie, admet Senol Gunes

La Turquie s'est inclinée 0-2 face au Pays de Galles, mercredi, concédant une deuxième défaite de rang dans le groupe A de l'Euro de football. "Ce sera difficile pour nous de se qualifier", a reconnu le sélectionneur Senol Gunes.

"L'adversaire a joué plus prudemment", a analysé Gunes. "On a perdu beaucoup de ballons qui ont donné de bonnes occasions aux Gallois, surtout en première période. Ce sera difficile pour nous de se qualifier. On a une équipe jeune. On a vu que l'adversaire a essayé de ralentir le jeu, leur gardien gagnait du temps. On a perdu trop de ballons et quand cela arrive trop souvent on ne peut pas développer une bonne stratégie offensive", regrette Gunes. "Le second but est dû à un manque d'attention de mes joueurs", a poursuivi le sélectionneur. "Il faut qu'on oublie cela, on rêvait de sortir de ce groupe et on espérait avoir une meilleure chance pour le dernier match, mais ce ne sera pas le cas. Je suis responsable de cela, les joueurs le sont par leur performance, mais le résultat est de ma responsabilité. Je ne veux rien dire contre mes joueurs, parce qu'on n'a pas su développer le jeu qu'on voulait. L'adversaire était plus équilibré, avait un meilleur jeu collectif et a contrôlé le match". (Belga)