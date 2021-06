Colombie: Plusieurs blessés dans une explosion à la voiture piégée sur une base militaire

L'explosion d'une voiture piégée a fait 36 blessés sur une base militaire à Cúcuta, dans le nord-est de la Colombie, selon le gouvernement qui a attribué cette attaque à la guérilla de l'ELN.En annonçant ce bilan, le ministre de la Défense, Diego Molano, a condamné un "acte terroriste (...) visant des soldats colombiens". Trois des militaires blessés sont dans un état grave tandis que deux civils qui se trouvent parmi les victimes sont hors de danger. "L'hypothèse de départ de l'enquête est que l'ELN est à l'origine de cet acte insensé et ignoble" perpétré dans cette ville frontalière du Venezuela. L'ELN ("Armée de libération nationale") est considérée comme la dernière guérilla active du pays depuis l'accord de paix de 2016 avec la rébellion des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc). Le président colombien Ivan Duque s'est rendu sur les lieux "pour superviser directement la situation". Selon un communiqué du ministère de la Défense, vers 15H00 locales, deux personnes dans une camionnette Toyota blanche se sont infiltrées dans la base, se faisant passer pour des fonctionnaires. Elles ont ensuite déclenché deux explosions dans le véhicule qui ont touché l'unité militaire. Cucuta est la capitale du département du Norte de Santander, où s'affrontent l'Armée de libération nationale (ELN), les Pelusos, vestiges d'une insurrection maoïste démobilisée, ainsi que des dissidents des FARC et de nombreux gangs de trafiquants de drogues Cette base militaire est une des plus importantes au nord-est de la Colombie. Des opérations sont menées depuis celle-ci contre les guérillas. C'est aussi dans cette région frontalière avec le Venezuela que de nombreuses bandes criminelles sont actives. La Colombie est le premier producteur mondial de cocaïne et les Etats-Unis en sont le principal consommateur. (Belga)