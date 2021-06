Coronavirus - Quatre maisons médicales bruxelloises peuvent désormais aussi vacciner

Quatre maisons médicales bruxelloises implantées à la Ville de Bruxelles, Laeken, Saint-Josse et Schaerbeek pourront proposer à partir de jeudi de se faire vacciner sur rendez-vous, a annoncé mercredi soir la Commission Communautaire Commune associée au projet.En Région de Bruxelles-Capitale, 750.000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Depuis vendredi dernier, les personnes de 31 ans et plus (nées en ou avant 1990) peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Les personnes de 18 ans et plus (nées en ou avant 2003) peuvent s'inscrire sur la liste d'attente. C'est pour augmenter la couverture vaccinale des publics les plus difficiles à atteindre que le pilote de vaccination démarre jeudi, et pour six semaines, dans quatre maisons médicales, a expliqué la Commission Communautaire Commune, mercredi soir. L'objectif est d'augmenter la couverture vaccinale locale des communes qui rencontrent le plus de difficultés et de permettre une sensibilisation active à la vaccination via des acteurs de terrain de confiance. Les maisons médicales qui vaccinent leurs patients devront également leur assurer la seconde dose de vaccin, soit dans leur structure soit en centre de vaccination. Les mêmes conditions d'attente et de surveillance que dans les centres de vaccination sont prévues. Les commandes de vaccins sont effectuées par les maisons médicales qui iront chercher les doses de vaccins au HUB Botanique sur rendez-vous. Toutes les dispositions nécessaires pour garantir la chaîne du froid et la conformité des flacons sont mises en place. Autre initiative pour augmenter la couverture vaccinale: les Bruxellois(e)s de 41 ans ou plus peuvent se faire inoculer le vaccin unidose Johnson&Johnson sans rendez-vous au centre de vaccination de Woluwe-Saint-Pierre, situé à Joli-Bois - Drève des Shetlands, 15 à 1150. Pour l'occasion, deux nocturnes y sont organisées ce mercredi et vendredi, le 18 juin de 18h30 à 20h30. La CoCom a enfin rappelé qu'à Bruxelles, les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent se faire vacciner sans rendez-vous dans un des 10 centres de vaccination de la capitale. (Belga)