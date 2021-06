Des journées chaudes et orageuses en perspective

Le temps restera assez ensoleillé,mercredi après-midi. Toutefois, des nuages bourgeonneront par endroits, au fil des heures, prévient l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima, élevés, seront compris entre 25 degrés au littoral et 32 degrés en Campine. A la Côte, une brise légère apportera un peu de fraîcheur.

En cours de nuit, la nébulosité augmentera progressivement et quelques averses (orageuses) pourront se déclencher principalement sur l'ouest du pays. La douceur sera toujours au rendez-vous, avec des minima oscillant entre 15 degrés en Ardenne et 20 degrés en plaine, voire un peu plus. Demain/jeudi, le temps sera lourd et le ciel changeant, avec des averses et des orages au menu. Les maxima s'envoleront jusqu'à 33 degrés dans l'intérieur du pays. Une brise de mer faible à modérée s'établira l'après-midi à la Côte. Vendredi, c'est à nouveau une journée chaude et orageuse qui nous attend, le thermomètre affichera jusqu'à 31 degrés. (Belga)