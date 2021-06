Euro 2020 - Le sélectionneur Page est "le plus heureux des Gallois"

Le Pays de Galles a fait un grand pas vers la qualification en huitième de finale en battant 0-2 la Turquie, mercredi, à Bakou. "Ce soir je suis le plus heureux des Gallois!", s'est exclamé le sélectionneur intérimaire du Pays de Galles Robert Page.

"Je suis tellement fier des joueurs", a confié Page. "Quelle performance ! Ce soir je suis le plus heureux des Gallois, je suis si fier de faire partie de tout ça. Le staff aussi mérite beaucoup de reconnaissance pour ce qu'on a fait. On a beaucoup de joueurs qui ne sont pas titulaires en club et qu'est-ce qui les fait élever leur niveau comme ça ? Le blason sur le maillot ? Ça doit être ça. Quand on voit l'était d'esprit, la camaraderie, ça ne s'achète pas. Ils ont créé ça, il y a un groupe de cadres qui s'occupe des jeunes et des jeunes qui poussent les cadres, c'est très sain comme environnement." Mercredi, les Gallois ont pu s'appuyer sur un excellent Gareth Bale, auteur de deux passes décisives. "Il porte le brassard pour une raison. Tout le monde dans la vie a des coups durs, et rater le pénalty a dû en être un pour lui, mais bravo à lui pour avoir montré du caractère", a résumé Page. Avec 4 points et la première place du groupe, le Pays de Galles est proche de la qualification en huitième de finale. "On ne sait pas, on ne peut pas se projeter. Si ces quatre points sont suffisants, super ! Sinon on prépare le match contre l'Italie pour jouer la victoire. On veut gagner tous les matches et ce ne sera pas différent dimanche", a relativisé Page. "On ne se laisse pas emporter, on garde les pieds sur terre. La concentration est maintenant sur le match de dimanche, la préparation a déjà démarré". (Belga)