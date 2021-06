Mandat d'arrêt confirmé pour le suspect d'un meurtre à La Louvière

Le mandat d'arrêt du suspect d'un incendie mortel qui s'est produit à La Louvière dans la soirée du 10 juin 2021 a été confirmé mercredi par la Chambre du Conseil de Mons. L'individu reste donc en détention préventive. Il avait été placé sous mandat d'arrêt après audition devant un juge d'instruction dans le cadre de l'incendie jugé suspect et dans lequel un homme a perdu la vie.L'autopsie du corps de la victime, en fin de semaine dernière, avait révélé que la victime était décédée d'une mort violente, préalablement à l'incendie. Le suspect, un homme né en 1982 et originaire de Mons, avait été placé sous mandat d'arrêt pour meurtre et incendie. Une autre personne avait été arrêtée dans le cadre du dossier, mais elle a été relâchée. (Belga)