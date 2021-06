Mexique: huit ans de prison pour un ex-maire impliqué dans l'assassinat d'une journaliste

Un ancien maire de l'État de Chihuahua, dans le nord du Mexique, a été condamné à huit ans de prison après avoir reconnu son implication dans le meurtre en 2017 de la journaliste Miroslava Breach, ont annoncé mercredi les avocats de la famille de la reporter.

Hugo Amed Shultz a été condamné mardi "à huit ans de prison, à la réparation intégrale du préjudice, à savoir une compensation économique et des excuses publiques" par un tribunal de Chihuahua, a indiqué dans un communiqué Propuesta Civica, une organisation civile qui assiste juridiquement la famille de la journaliste. M. Shultz, ancien maire de la municipalité de Chinipas, avait été arrêté en décembre. Selon l'enquête du parquet spécialisé dans les délits contre la presse, l'ancien édile, membre du parti conservateur Parti Action nationale (PAN), avait été chargé de "rechercher et de fournir des informations" sur la journaliste au groupe criminel qui l'a tuée. Miroslava Breach a été assassiné en mars 2017 après avoir publié dans le quotidien La Jornada un article affirmant que des criminels appartenant à diverses organisations cherchaient à se présenter aux élections locales. "Je reconnais que ma contribution a affecté les droits de Miroslava et je regrette les conséquences qu'elle a engendrées. L'absence de Miroslava Breach en tant que voix critique du journalisme a sans aucun doute affecté le droit de la société à l'information publique", a déclaré l'ancien maire lors de son procès, cité par Propuesta Civica. Il s'agit de la deuxième condamnation pour l'assassinat de Mme Breach, après celle de Juan Carlos Moreno, un des auteurs du meurtre, à 50 ans de prison en mars 2020. Le Mexique est considéré comme l'un des pays les plus dangereux pour les journalistes, avec une centaine d'entre eux assassinés depuis 2000, dont sept en 2020 et un depuis le début de l'année. Plus de 90% de ces crimes restent impunis, selon les organisations de défense de la liberté de la presse. (Belga)