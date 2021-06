Euro 2020 - Denzel Dumfries désigné Homme du Match de Pays-Bas - Autriche

Le Néerlandais Denzel Dumfries a été élu Homme du Match de la rencontre entre les Pays-Bas et l'Autriche jeudi pour la 2e journée du groupe C de l'Euro, a annoncé l'UEFA. Les Néerlandais l'ont emporté 2-0 et ont validé leur qualification pour les huitièmes de finale.

En première période, Dumfries était à la base du premier but des 'Oranje' en provoquant le penalty, sur une faute de David Alaba, transformé par Memphis Depay. Après la pause, le joueur du PSV Eindhoven a scellé la victoire néerlandaise en inscrivant son deuxième but du tournoi. "Je pense que nous avons bien contrôle le match en étant dominant. C'est une victoire méritée. Nous avons appris des précédents matches. Nous étions bien en jambe et avons concédé peu d'occasions. Ce sont trois points importants mais nous voulons bien plus que cela", a déclaré Dumfries au micro de l'UEFA. (Belga)