Euro 2020 - Groupe C - 2e journée: résultats et classement

Le point sur le groupe C de l'Euro 2020 après la rencontre entre les Pays-Bas et l'Autriche jeudi:2e journée Ukraine - Macédoine du Nord 2-1 Pays-Bas - Autriche 2-0 Déjà joués: Autriche - Macédoine du Nord 3-1 Pays-Bas - Ukraine 3-2 Classement: Pts J G N P bp bc dif 1. Pays-Bas 6 2 2 0 0 5 2 3 2. Ukraine 3 2 1 0 1 4 4 0 3. Autriche 3 2 1 0 1 3 3 0 4. Macédoine du Nord 0 2 0 0 2 2 5 -3 Reste à jouer: 3e journée 21/06 (18h00): Ukraine - Autriche 21/06 (18h00): Macédoine du Nord - Pays-Bas NDLR: Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes disputent les huitièmes de finale sous la forme de matches à élimination directe. (Belga)