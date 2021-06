Euro 2020 - Manuel Locatelli, auteur d'un doublé et désigné Homme du Match: "C'est incroyable"

Auteur des premiers buts italiens, Manuel Locatelli a été désigné Homme du Match au terme d'Italie-Suisse, remportée 3-0 par les 'Azzurri', qui assurent ainsi leur place en huitièmes de finale.

"Je suis très très fier, c'est déjà incroyable de jouer avec l'Italie, c'est incroyable aussi de gagner ce prix que je partage avec tout le groupe", a réagi Locatelli dans l'interview flash d'après-match. Locatelli se trouvait au départ et à la conclusion du premier but en première période, déposant le ballon dans le but après un centre au sol de son équipier à Sassuolo Domenico Berardi. En seconde période, il a marqué d'une frappe de l'extérieur de la surface. "Mon premier but est venu après une action magnifique: j'ai regardé le ballon tout le long parcourir tout le terrain, j'ai couru dans la surface et je n'avais plus qu'à pousser le ballon au fond. Je partage cette joie avec ma fiancée et ma famille, c'est pour eux." Locatelli et son équipier Ciro Immobile, auteur du deuxième but, rejoignent Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo et Patrik Schick en tête du classement des buteurs avec deux réalisations. (Belga)