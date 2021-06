Immeuble effondré à Anvers: l'opération de secours se poursuit durant la nuit

Les services de secours s'apprêtent à poursuivre l'opération de secours, vendredi soir, après l'effondrement d'un échafaudage et d'une partie d'une école en construction dans le quartier Nieuw Zuid à Anvers. Cinq personnes sont toujours recherchées. "Nous continuons à rechercher ces personnes qui restent en vie jusqu'à preuve du contraire", explique-t-on chez les pompiers.Au moins une personne a été tuée dans l'effondrement mais elle n'a toujours pas pu être évacuée. Cinq autres personnes sont toujours portées disparues. Selon les pompiers, des chiens renifleurs ont déjà tiré la sonnette d'alarme à quelques reprises, mais à chaque fois dans des endroits inaccessibles pour le moment. Les services de secours recevront le soutien, vendredi soir, d'un entrepreneur qui utilisera des grues spécialisées pour dégager les gros débris, afin que les recherches puissent se poursuivre. Cette opération durera probablement toute la nuit et peut-être toute la journée de samedi. Neuf personnes ont été conduites à l'hôpital. Huit d'entre elles ont été grièvement blessées. Il s'agissait d'ouvriers qui travaillaient sur le chantier. La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden s'est rendue vendredi soir sur les lieux de l'incident pour encourager les secours. Le Palais royal a annoncé qu'un entretien téléphonique avait eu lieu vendredi avec le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever. Le roi Philippe a présenté ses condoléances et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés . Il a aussi remercié les services de secours. pour leur travail. (Belga)