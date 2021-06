L'entrepreneur en charge à Anvers, "choqué", promet une enquête

Democo, l'entrepreneur en charge du chantier sur lequel une partie de bâtiment s'est effondrée vendredi après-midi dans le quartier anversois Nieuw Zuid, s'est dit choqué de l'incident. "Nous faisons tout pour enquêter sur ce qu'il s'est passé. Nous essayons de répondre à toutes les questions, mais actuellement, c'est encore trop tôt", a ajouté la société.Le directeur Frederik Bijnens précise que les premiers soins et l'attention sont en ce moment portés sur les collègues qui étaient en train de travailler sur le chantier. "Nous sommes en contact étroit avec les services de secours et nous suivons la situation de près. Nos pensées vont à chaque personne qui a été touchée par cet incident, à leurs familles et proches", a-t-il poursuivi. L'incident a fait un mort au moins et cinq personnes sont encore portées disparues. (Belga)