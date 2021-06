Championnats d'Europe par équipes d'athlétisme - Première Ligue : La Belgique 10e après la première journée

La Belgique occupe la 10e place, sur treize, à l'issue de la première journée des Championnats d'Europe par équipes d'athlétisme de Première Ligue, le 2e niveau continental, samedi à Cluj-Napoca en Roumanie.

Après 21 des 40 épreuves, les Belges totalisent 121 points. Les Pays-Bas sont en tête avec 175 points devant la République tchèque (160,5) et la Biélorussie (158). Le premier sera promu en Super Ligue et les trois derniers seront relégués en Seconde Ligue. Pour l'instant, la Belgique possède 27 points d'avance sur la Roumanie 11e, 42 sur l'Estonie 12e. L'Irlande a renoncé à participer. Ces trois dernières équipes sont en position de relégation. Au niveau des performances personnelles, on retiendra les 11.44 de Rani Rosius en finale du A du 100m qu'elle a terminé en 2e position, les 53.97 de Camille Laus sur 400 m (6e de la finale A) très loin de la Néerlandaise Femke Bol (50.37). Thomas Van der Plaetsen est retombé à 7m66 de quoi se classer 5e du concours de la longueur remporté par le Grec Miltiadis Tentoglou (8m38). Alexander Doom s'est classé 2e du 400 m en 46.08. Autre 2e place pour Michael Somers sur 5000 m (13:48.16) derrière le Norvégien Magnus Myhre (13:46.98).Thomas Carmoy s'est arrêté à 2m20 à la hauteur (6e). Kobe Vleminckx a signé son meilleur chrono de la saison sur 100m en remportant la finale B en 10.49. Fanny Smets a pris la 5e place du saut à la perche avec 4m35. Renée Euykens a fini 7e du 800 m (2:06.54). Bart Vermeulen s'est classé 3e du 1500 m en 3:40.02. Enfin le 4X100m féminin Lucie Ferauge, Justine Goossens, Rani Vincke et Rani Rosius a signé en 44.39 le meilleur chrono européen de la saison en espoirs (U23) qui leur a valu la 2e place dans la finale B. (Belga)