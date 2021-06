Coronavirus - Les signaux restent au vert

Les signaux restent au vert en Belgique sur le front de la pandémie de coronavirus. Sur base hebdomadaire, on recense 600 contaminations par jour soit un recul de 44%, indique samedi Sciensano.Durant la semaine du 12 au 18 juin, 35,8 patients atteints du Covid-19 ont été admis en moyenne à l'hôpital quotidiennement soit un recul de 37%. Le 17 juin, 247 personnes se trouvaient en soins intensifs pour avoir été contaminées par le virus. Durant cette période, 6 décès par jour ont été relevés. Sur une base hebdomadaire, il s'agit d'un recul de 46%. Le taux de reproduction du virus s'établit à 0,71. Sur le front de la vaccination, plus de 6 millions de personnes ont reçu au moins une dose et 3,4 millions de personnes ont été totalement vaccinées. (Belga)