Euro 2020 - Fernando Santos, le sélectionneur portugais, reconnaît la supériorité de l'Allemagne

Le Portugal s'est lourdement incliné 2-4 contre l'Allemagne samedi pour la 2e journée du groupe F de l'Euro. Une défaite logique pour le sélectionneur portugais Fernando Santos qui a reconnu la supériorité allemande.

La rencontre avait pourtant bien commencé pour les champions d'Europe en titre avec un but d'ouverture de Cristiano Ronaldo. "Nous avons bien commencé, avec une bonne organisation du jeu, en cherchant à attaquer, en obtenant quelques connexions", a réagi Santos. "Nous avons bien exploité un mouvement de contre-attaque, qui était l'un des moments où nous savions qu'ils allaient avoir du mal. L'Allemagne était meilleure mais nous avions un pied dans le jeu. Nous avons eu une deuxième chance sur une contre-attaque qui aurait pu être un but et cela aurait pu tourner différemment." Après le but de Ronaldo, le château de cartes portugais s'est écroulé avec quatre buts encaissés dont deux contre leur camp de Ruben Dias et Raphael Guerreiro qui avaient permis à l'Allemagne de repasser devant en première mi-temps. "À la mi-temps, j'ai essayé de changer la donne, mais nous avons fini par encaisser les troisième et quatrième buts. Cela a secoué l'équipe, qui a tout de même essayé de réagir. Nous avons réduit le score à 4-2, nous avons eu un ballon contre le poteau, une ou deux occasions, mais l'Allemagne a aussi créé du danger. C'est une victoire méritée pour l'Allemagne", a conclu Santos. (Belga)