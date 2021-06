Euro 2020 - Steve Clarke "heureux" de la prestation de ses joueurs contre l'Angleterre

Face à une équipe d'Angleterre en manque d'inspiration, l'Écosse a impressionné pour décrocher son premier point de l'Euro. Une prestation qui a ravi le sélectionneur écossais Steve Clarke. "Je suis heureux pour les joueurs et mon staff", a réagi Clarke au micro d'ITV."Nous avons livré un très bon match", a analysé le sélectionneur de la 'Tartan Army. "J'ai un bon groupe de joueurs et je suis heureux pour eux et pour mon staff aussi. Nous avons travaillé dur pour obtenir ce point." Bien en place tactiquement, les Écossais ont même eu plusieurs occasions d'arracher la victoire. "Nous avons eu des opportunités mais l'Angleterre a aussi eu ses moments forts où elle aurait pu marquer. C'était avant tout un bon match de football avec deux bonnes équipes", a conclu Clarke. (Belga)