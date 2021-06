Joe et Jill Biden pleurent la mort de leur berger allemand Champ

Le président américain Joe Biden et sa femme Jill ont été plongés dans le deuil par la mort de leur chien le plus âgé, Champ. Le berger allemand est mort "paisiblement à la maison", selon le communiqué publié par la Maison Blanche samedi.

"Il a été notre fidèle et cher compagnon pendant les treize dernières années. Toute la famille Biden l'adorait", ont annoncé le président et la première dame, le c?ur lourd. "Même si la force de Champ a diminué ces derniers mois, il se redressait immédiatement lorsque nous entrions, remuant toujours la queue et nous reniflant pour être gratté derrière les oreilles ou frotté sur le ventre. Là où nous étions, il voulait être aussi." Joe et Jill Biden n'ont désormais plus que Major à promener, un berger de moins de deux ans. Cet animal avait fait l'actualité après le déménagement à Washington en raison de quelques incidents de morsure, réglés par quelques séances de dressage. Le jeune chien a également appris à s'entendre avec les chats et le président et sa femme veulent d'ailleurs en adopter un. (Belga)