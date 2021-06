La France accrochée par la Hongrie (1-1) dans la fournaise de Budapest

Surprise à Budapest: la France a été accrochée par la Hongrie (1-1) samedi à la Puskas Arena dans la cadre de la 2e journée du groupe F de l'Euro 2020.

Les Bleus dominaient les débats en première période. Benzema et Griezmann (14e), Mbappé (17e, 21e, 33e), Benzema (31e) ou encore Pogba (37e) portaient le danger dans le rectangle hongrois, sans parvenir à faire trembler les filets. Mais ce furent les filets français qui tremblèrent en fin de première période. Fiola trompait Lloris (45e+2) pour ouvrir le score contre le cours du jeu, mais à la plus grande joie des quelque 62.000 supporters hongrois de la Puskas Arena, seul stade de l'Euro à afficher une jauge maximale. Griezmann égalisait d'une frappe du gauche à la 66e minute, permettant aux champions du monde français de prendre un point dans la fournaise hongroise. Le second match du groupe F prévu samedi oppose le Portugal à l'Allemagne çà Munich (18h). La France est provisoirement en tête de ce "groupe de la mort" avec 4 points, devant le Portugal (3), la Hongie (1) et l'Allemagne (0). Les verdicts tomberont mercredi lors de la dernière journée. L'Allemagne recevra la Hongrie à Munich et la France retournera à Budapest pour y affronter le Portugal dans un remake de la finale de l'Euro 2016. (Belga)