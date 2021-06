Max Verstappen en pole position devant Lewis Hamilton

Max Verstappen (Red Bull) s'élancera en pole position du Grand Prix de France, 7e manche du Championnat du monde de Formule 1, dimanche au Castellet.

Le Néerlandais, auteur de sa 5e pole, a dominé la séance de qualifications samedi sur le circuit Paul-Ricard (5,842 km), en claquant un chrono de 1:29.990. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), 2e temps à 0.258, partira en 2e position. Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) partiront de la 2e ligne en 3e et 4e positions. Le départ du GP de France sera donné dimanche à 15h00. Max Verstappen est actuellement en tête du championnat avec 105 points, 4 de plus que Lewis Hamilton, champion en titre. Le Néerlandais et le Français se sont partagés la victoire dans les cinq premiers Grand Prix de la saison (2 victoires pour Vertsappen, 3 pour Hamilton), tandis que Sergio Perez s'était adjugé le dernier Grand Prix disputé le 6 juin à Bakou, en Azerbaidjan. (Belga)