"Ce dénouement est un soulagement"

C'est le soulagement qui prévaut après la découverte du cadavre de Jürgen Conings, indique la bourgmestre de Dilsen-Stokkem, Sofie Vandeweerd (Open Vld). "Il était temps que l'histoire se termine après 5 semaines..."."On est soulagés de pouvoir mettre un terme aux recherches", précise Sofie Vandeweerd. "Le niveau fédéral a travaillé intensivement, mais la charge commençait également à peser sur les épaules de nos collègues de la police locale." Des recherches visant à retrouver le militaire en fuite ont en effet été menées durant plusieurs semaines dans le parc national de la Haute Campine, qui s'étend en partie sur la commune de Dilsen-Stokkem. "Mais d'un autre côté, c'est triste pour sa petite amie et ses enfants", a déclaré S. Vandeweerd. "La nouvelle a été diffusée si rapidement via la presse que la communication avec la famille n'a pas pu se faire avant. Ce ne sont pas des choses agréables." La bourgmestre précise qu'elle attend toujours elle-même une confirmation officielle de l'information. Dimanche, le corps de Conings a été retrouvé dans le bois de Dilsen. C'est le bourgmestre de Maaseik, Johan Tollenaere (Open Vld), qui y a remarqué une forte odeur de cadavre en décomposition durant une randonnée en VTT et qui a transmis les coordonnées aux autorités. Selon Sofie Vandeweerd, cette découverte est due à un "concours de circonstances". "Nous attendons toujours plus de précisions sur la façon dont le corps a été trouvé, l'endroit où il gisait et le moment du décès", ponctue la bourgmestre. (Belga)