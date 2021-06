Championnat d'Europe par équipes d'athlétisme - La Belgique évite la relégation, Zagré et Vervaet font un pas vers les JO

La Belgique a frôlé la relégation dimanche au championnat d'Europe par équipes en athlétisme dimanche à Cluj, en Roumanie. La Belgique a terminé dixième, sur douze, de la Première Ligue, le deuxième niveau européen. Les meilleures nouvelles viennent d'Anne Zagré et Imke Vervaet, qui ont fait un pas vers une qualification olympique.

L'équipe belge a terminé 10e avec 242 points devant la Roumanie (207) et l'Estonie (157) qui sont reléguées en Seconde Ligue. La Tchéquie, qui a terminé en tête avec 320.50 points, et la Biélorussie 2e avec 315 points, sont promues en Super Ligue. Alors qu'ils étaient en tête à l'issue de la première journée samedi, les Pays-Bas ont manqué la promotion en terminant troisièmes avec 300 points. Anne Zagré a signé une des bonnes performances belges de ce weekend. Elle a terminé deuxième sur 100 mètres haies en signant son meilleur chrono de la saison : 12.87, à trois petits centièmes du minimum olympique. Bien qu'elle ne soit pas encore assurée de se qualifier pour Tokyo, Zagré est pour l'instant qualifiée via le ranking mondial en occupant la 33? place. Pour rappel, les 40 premières de ce classement seront qualifiées. Il faut aussi souligner la performance de Imke Vervaet, qui a réalisé un excellent 200 mètres. Elle remporte la course en 23.30, son meilleur temps de la saison. Ce chrono lui permet de figurer désormais à la 50? place du ranking mondial, qui qualifiera les 56 premières. Au lancer du marteau, Vanessa Sterckendries a approché son propre record de Belgique en faisant un lancer à 69m91. Au lancer du disque, Philip Milanov a terminé troisième avec un lancer décevant à 61m26. Milanov reste qualifié grâce au ranking mais n'est plus qu'à quatre places de la non-sélection. (Belga)