Euro 2020 - Classement des buteurs et des cartes

Les classements des buteurs et des cartes de l'Euro 2020 de football après les matches de dimanche:.Buteurs 3 buts: Patrik Schick (Tchéquie), Cristiano Ronaldo (Portugal). 2 buts: Ciro Immobile (Italie), Manuel Locatelli (Italie), Romelu Lukaku (BELGIQUE), Roman Yaremchuk (Ukraine), Andriy Yarmolenko (Ukraine), Denzel Dumfries (Pays-Bas), Xherdan Shaqiri (Suisse). 1 but: Marko Arnautovic (Autriche), Breel Embolo (Suisse), Michael Gregoritsch (Autriche), Raphaël Guerreiro (Portugal), Lorenzo Insigne (Italie), Stefan Lainer (Autriche), Karol Linetty (Pologne), Thomas Meunier (BELGIQUE), Aleksei Miranchuk (Russie), Kiefer Moore (pays de Galles), Goran Pandev (Macédoine du Nord), Joel Pohjanpalo (Finlande), Aaron Ramsey (Pays de Galles), Connor Roberts (Pays de Galles), Milan Skriniar (Slovaquie), Raheem Sterling (Angleterre), Wout Weghorst (Pays-Bas), Georginio Wijnaldum (Pays-Bas), Ezgjan Alioski (Macédoine du Nord), Yussuf Poulsen (Danemark), Thorgan Hazard (BELGIQUE), Kevin De Bruyne (BELGIQUE), Memphis Depay (Pays-Bas), Emil Forsberg (Suède), Ivan Perisic (Croatie), Attila Fiola (Hongrie), Antoine Griezmann (France), Kai Havertz (Allemagne), Diogo Jota (Portugal), Alvaro Morata (Espagne), Robert Lewandowski (Pologne), Haris Seferovic (Suisse), Matteo Pessina (Italie), Irfan Can Kahveci (Turquie). But contre son camp: Merih Demiral (Turquie), Mats Hummels (Allemagne), Wojciech Szczesny (Pologne), Ruben Dias (Portugal), Raphael Guerreiro (Portugal). .Cartes rouges 1 rouge: Grzegorz Krychowiak (Pologne), Ethan Ampadu (Pays de Galles). .Cartes jaunes 2 jaunes: Grzegorz Krychowiak (Pologne), Hakan Calhanoglu (Turquie). 1 jaune: Ezgjan Alioski (Macédoine du Nord), Dimitri Barinov (Russie), Marcelo Brozovic (Croatie), Duje Caleta-Car (Croatie), Ben Davies (Pays de Galles), Halil Dervisoglu (Turquie), Ruben Dias (Portugal), Georgi Dzhikiya (Russie), Breel Embolo (Suisse), Phil Foden (Angleterre), Mario Gavranovic (Suisse), Tomas Hubocan (Slovaquie), Glen Kamara (Finlande), Joshua Kimmich (Allemagne), Mateo Kovacic (Croatie), Stefan Lainer (Autriche), Robin Lod (Islande), Mikael Lustig (Suède), Kevin Mbabu (Suisse), Chris Mepham (Pays de Galles), Kiefer Moore (Pays de Galles), Loïc Négo (Hongrie), Daniel O'Shaughnessy (Finlande), Willi Orban (Hongrie), Magomed Ozdoev (Russie), Fabian Schär (Suisse), Saglar Söyüncü (Turquie), Tim Sparv (Islande), Serhiy Sydorchuk (Ukraine), Aleksandar Trajkovski (Macédoine du Nord), Burak Yilmaz (Turquie), Darko Velkovski (Macédoine du Nord), Daniel Avramovski (Macédoine du Nord), Mykola Shaparenko (Ukraine), Thorgan Hazard (BELGIQUE), Daniel Wass (Danemark), Mikkel Damsgaard (Danemark), Mathias Jensen (Danemark), David Alaba (Autriche), Maarten de Roon (Pays-Bas), Daniel Bachmann (Autriche), Kristoffer Olsson (Suède), Martin Dubravka (Slovaquie), Ondrej Duda (Slovaquie), Vladimir Weiss (Slovaquie), Dejan Lovren (Croatie), Jan Boril (Tchéquie), Lukas Masopust (Tchéquie), Adam Hlozek (Tchéquie), Stephen O'Donnell (Écosse), John McGinn (Écosse), Endre Botka (Hongrie), Benjamin Pavard (France), Kai Havertz (Allemagne), Matthias Ginter (Allemagne), Mateusz Klich (Pologne), Jakub Moder (Pologne), Kamil Jozwiak (Pologne), Pau Torres (Espagne), Rodri (Espagne), Robert Lewandowski (Pologne), Joe Allen (Pays de Galles), Caglar Soyuncu (Turquie), Zeki Celik (Turquie), Granit Xhaka (Suisse), Chris Gunter (Pays de Galles), Matteo Pessina (Italie). (Belga)