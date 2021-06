Euro 2020 - Groupe A - 3e journée - Italie/Pays de Galles: Fiche technique

Fiche technique du match de la 3e journée du groupe A de l'Euro 2020 de football entre l'Italie et le Pays de Galles joué dimanche à RomeEuro 2020 - Groupe A - 3e journée Au Stadio Olimpico, à Rome Italie - Pays de Galles 1-0 (mi-temps: 1-0) Arbitre: Ovidiu Ha?egan (Rou) But: Italie: Pessina (39) Cartes jaunes: Italie: Pessina (79) Pays de Galles: Allen (51), Gunter (79) Carte rouge: Pays de Galles: Ampadu (55) Les compositions: Italie: Donnarumma (Sirigu, 89) - Toloi, Bonucci (Acerbi, 46), Bastoni, Emerson - Pessina (Castrovilli, 87), Jorginho (Cristante, 75), Verratti - Chiesa, Belotti, Bernardeschi (Raspadori, 75). Entraîneur: Roberto Mancini Pays de Galles: Ward - Gunter, Rodon, Ampadu - C. Roberts, Allen (Levitt, 86), Morrell (Moore, 60), N. Williams (Davies, 86) - Bale (Brooks, 86), Ramsey, James (Wilson, 74). Entraîneur: Rob Page (Belga)