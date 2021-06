Les chiffres toujours en baisse

Durant la semaine du 13 au 19 juin, 33 patients positifs au nouveau coronavirus ont été admis en moyenne chaque jour à l'hôpital, soit une baisse de 37% par rapport à la semaine précédente, indique dimanche Sciensano dans son bulletin épidémiologique quotidien.Actuellement, 459 personnes positives au Covid-19 sont à l'hôpital (-36%), dont 203 en soins intensifs (-29%). Le nombre de nouvelles contaminations est également en recul, et ce dans toutes les provinces. Entre le 10 et le 16 juin, il y en a ainsi eu 542 en moyenne chaque jour, soit 45% de moins que la semaine précédente. Le nombre de tests a lui seulement diminué de 7%, et le taux de positivité est tombé à 1,9%. Durant la même période, 6,1 décès attribués au virus ont été comptabilisés chaque jour selon Sciensano, soit une baisse hebdomadaire de 37%. Depuis le début de la pandémie, 1,1 million de contaminations ont été confirmées par un test. Quelque 6,2 millions de personnes ont au moins reçu une dose du vaccin, soit 67% des adultes, pour 3,5 millions de Belges entièrement vaccinés (38% des 18 ans et plus). (Belga)