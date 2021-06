Marc Van Ranst se dit "soulagé"

Ce dimanche, le corps de Jürgen Conings a été retrouvé sans vie dans les bois de la commune de Dilsen-Stockem en Flandre. Marc Van Ranst, qui avait été menacé par le militaire en cavale, a réagi avec soulagement à l'annonce de cette nouvelle.Le virologue a ainsi déclaré, par téléphone, qu'il était soulagé pour sa famille et pour lui-même. Il ajoute que ses pensées vont à la famille et aux amis de Jürgen Conings, qui ont perdu un être cher. Toutefois, Marc Van Ranst et sa famille ne savent pas encore quand ils pourront quitter leur "safehouse". (Belga)