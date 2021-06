Météo - Un temps généralement sec avec un risque d'averses dans l'après-midi

Le temps dimanche sera d'abord un temps très nuageux et gris avec ensuite une alternance de nuages et d'éclaircies. Le temps restera sec une grande partie de la journée, mais en fin d'après midi, le risque d'averses accompagnées d'orages augmentera sur le sud estdu pays. Les maxima seront compris entre 19 degrés à la mer et 26 degrés sur l'est. Le vent sera d'abord modéré de sud ouest, puis faible de direction variable ou, dans la moitié nord ouest du pays, modéré de nord à nord ouest, annonce dimanche matin l'IRM.Ce soir et cette nuit, le temps deviendra à nouveau agité avec des pluies ou des averses parfois abondantes et encore des orages se déplaçant des régions de l'est vers le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur nord à nord nord est. Minima de 15 à 18 degrés. Sous les averses des rafales de 70 à 80 km/ h seront possibles. Lundi, une zone de pluie orageuse devrait vraisemblablement quitter la Belgique par le nord en matinée. A l'arrière, l'atmosphère restera instable et le temps sera alors partiellement à très nuageux avec encore quelques averses. Les températures maximales varieront entre 17 degrés sur l'ouest et 23 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de nord à nord est. sur l'est du pays, il sera faible de direction variable. (Belga)