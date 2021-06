Régionales en France: "J'appelle au sursaut"

Marine Le Pen a reconnu que ses électeurs "ne se sont pas déplacés" lors du premier tour des régionales françaises et a appelé "au sursaut" pour le second tour.La cheffe du Rassemblement national invite ses électeurs "à ne pas se laisser influencer par les résultats du premier tour et à mobiliser leurs efforts pour arracher les victoires dont la France a besoin". "En s'abstenant massivement les électeurs ont pour l'instant laissé la main aux sortants qui ne se maintiennent et ne font illusion que par leur clientèle." (Belga)